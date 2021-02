Erfolglos haben Einbrecher in Haren versucht, in einer Spielothek Beute zu machen.

Gerd Schade

Haren. Ohne Beute sind Einbrecher aus einer Spielothek in Haren wieder abgezogen.

Nach Angaben der Polizei hatten der oder die bislang unbekannten Täter am Sonntagnachmittag versucht, in eine Spielothek an der Wesuweer Straße einzubrechen. Sie beschädigten eine Fensterscheibe, gelangten jedoch nicht in die Räume. Hi