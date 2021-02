Vor dem Landgericht Osnabrück muss sich ein Mann aus dem Emsland verantworten.

Jörn Martens

Haren/Osnabrück. Weil er in Haren ohne Führerschein und Fahrzeugversicherung mit gefälschtem Kennzeichen und unter Drogeneinfluss Auto gefahren sein soll, steht ein 23-jähriger Mann demnächst in Osnabrück vor Gericht.

Die 7. kleine Strafkammer des Landgerichts Osnabrück verhandelt einer Ankündigung zufolge weiter in einem Berufungsverfahren gegen den Emsländer. Das Amtsgericht in Meppen hatte ihn am 29. Juli 2020 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fah