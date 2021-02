Systemisches Coaching, Wingwave-Coaching, Achtsamkeitskurse und mehr bietet jetzt Sabrina Specken in Haren an.

Specken

Haren. Das Unternehmen „happylife – Coaching und Achtsamkeit“ ist in Haren eröffnet worden.

Im Dezember 2020 ist Sabrina Specken von Köln wieder zurück in ihre Heimat, ins Emsland, nach Haren gezogen. Zuvor studierte sie in Köln, bildete sich in verschiedenen Bereichen weiter. Der nächste Schritt stand bevor – rein in die Se