„OhneArzt“-Modell wird auch in Haren getestet

Die Zahl der Hausärzte im Emsland nimmt weiter ab. Das "ohne-Arzt"-Modell könnte Abhilfe schaffen.

Maurizio Gambarini/dpa

Haren. Auf dem Land stehen in Zukunft immer weniger Allgemeinmediziner zur Verfügung. Abhilfe könnte das „OhneArzt“-Modell schaffen. Es wird in Haren ausprobiert.

Noch sieht die Hausarztversorgung in der Emsstadt einigermaßen in Ordnung aus. Aber Ende 2018 wäre es beinahe schon soweit gewesen: Meinte Tuinhof, langjähriger Hausarzt im Ortsteil Wesuwe, wollte nach langer Vorankündigung in den Ruhe