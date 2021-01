Mutmaßliche Giftköder alarmieren regelmäßig Hundehalter. In Haren hat sich ein Verdacht als unbegründet herausgestellt (Symbolbild).

imago stock&people

Haren. Immer wieder finden Hundehalter vermeintliche Giftköder, die ihre Tiere gefährden. So auch jetzt in Haren.

Am 17. Januar hatte eine Harenerin in sozialen Medien vor möglichen Giftködern im Bereich "Püntkers Patt", einem beliebten Spazierweg an der Ems gewarnt. Aus dem "möglichen" Giftköder wurde bald ein Giftköder. Die Polizei Haren wu