Unbekannte fluteten eine Baustellengrube in Haren, das hatte schwere Folgen.

Gerd Schade

Haren. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag eine Baugrube auf einer Baustelle in Haren geflutet. Dadurch wurden die Baugeräte stark beschädigt.

Laut Polizei sollen die Täter in der Nacht zu Freitag auf eine Baustelle an der Zeppelinstraße mehrere Geräte beschädigt haben. Die Täter öffneten den Verschluss einer Pumpe, so dass Wasser in die angrenzende Baugrube floss. Hierdurch