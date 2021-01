Gehwege in Haren-Fehndorf werden aufwendig erneuert

Markus Honnigfort, Bernhard Hermes und Henrik Brinker (v.l.) freuen sich „über die gute Nutzung der Synergien“ bei den Baumaßnahmen in Fehndorf.

Gerd Mecklenborg

Haren. Zu einer Baustellenbegehung haben sich Harens Bürgermeister Markus Honnigfort und Stadtbaurat Henrik Brinker mit dem Fehndorfer Ortsvorsteher Bernhard Hermes getroffen.

In der Harener Ortschaft Fehndorf werden derzeit aufwendige Arbeiten am südlichen Gehweg entlang der Harener Straße durchgeführt. Es handelt sich dabei um die Abrundung der Dorferneuerung in Fehndorf. Dabei wird aktuell die städtische Oberf