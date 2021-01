Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in einen Kiosk in Haren (Symbolbild).

Gerd Schade

Haren. Bargeld ist bei einem Einbruch in einen Kiosk in Haren erbeutet worden. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten an Mittwoch mitteilten, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Dienstag in einem Kiosk an der Marienstraße. Den Angaben zufolge wurde eine rückwärtige Tür aufgebrochen, und die Täter hatten es auf einen Tresor abgesehen.