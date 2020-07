Feuer zerstört Dachstuhl an Wohnhaus in Rütenbrock

Bei einem Feuer wurde der Dachstuhl eines Wohnhauses in Rütenbrock zerstört.

Symbolfoto: Benatzky

Haren. Der Dachstuhl eines Wohnhauses an der Hauptstraße in Rütenbrock ist in der Nacht zum Sonntag durch ein Feuer zerstört worden.