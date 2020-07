Haren. Im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Harener St. Martinuskirche ist Antonius Otten, langjähriger Geschäftsführer des Caritas St. Martinus Pflege GmbH, verabschiedet worden. Neue Geschäftsführerin ist Beate Schulte.

