Haren. Das Ferienzentrum Schloss Dankern in Haren hat seine Tore für Gäste wieder eröffnet. „Ich freue mich sehr, dass hier nun endlich wieder was los ist“, freut sich Freizeitparkbesitzer Friedrich Freiherr von Landsberg-Velen. „Der Ablauf mit den Corona-Regeln funktioniert reibungslos. Die Stimmung im Park ist sehr gut.“

