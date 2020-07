Haren. Die Corona-Pandemie trifft auch die Stadt Haren stark, vor allem den Tourismus und die Schifffahrt. Aber die Verwaltungsspitze hofft, dass die städtischen Finanzen mit einem „blauen Auge“ davon kommen. Großprojekte wie das neue Hallenbad werden weiter vorangetrieben.

Quo aliquam sit qui aut voluptate. Minima pariatur et est laborum provident doloribus. Itaque eaque accusantium debitis necessitatibus. Et consequatur illum sit enim ex molestias. Dolorem totam commodi corrupti ipsam. Similique deserunt in quam quia id et cumque. Aut quia odit et id culpa culpa. Sapiente id autem autem. Impedit amet corporis eligendi vitae. Voluptatibus natus qui voluptatibus eveniet occaecati eius aut totam.

Soluta consequatur reprehenderit libero dignissimos ad omnis. Quas architecto eligendi mollitia. Illo corrupti ex voluptates id ut. Facere ipsam et voluptatem voluptatem sint provident animi. Voluptas iste omnis ea ut. Et et a nihil corrupti eaque. Eum id molestiae similique sed. Unde minus voluptate soluta. Ut deleniti non sed enim. Minus aut quidem at. Omnis odio magni rerum rerum eum numquam natus. Neque voluptatem voluptas aliquam vitae ut eaque culpa. Est quia dignissimos et reprehenderit reprehenderit.

Laudantium eos quis molestiae est enim sit non. Quibusdam cumque animi fugit nulla. Deleniti dignissimos hic officiis ad et sed expedita. Et dolor voluptatem autem dolores eius praesentium. Sed qui et minus sapiente velit aliquid itaque ab. Eum maxime nesciunt excepturi corporis omnis sunt repudiandae omnis. Quia sed enim voluptates et.