Jörn Martens

Haren. Am Mittwochmittag ist es auf der B70 zwischen Lathen und Haren zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Tanklastzuges war gegen 12 Uhr in Richtung Haren unterwegs. Trotz Gegenverkehrs setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Wohnmobils an.