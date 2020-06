Der Rettungshubschrauber landete auf einem Maisfeld in Haren.

Torsten Albrecht

Haren. Am Sonntagabend ist eine Frau zwischen Wesuwe und Hüntel mit dem Fahrrad gestürzt. Wie bereits bei einem Unfall am Nachmittag in Haren musste ein Hubschrauber den Notarzt einfliegen.