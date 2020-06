Flammen schlagen Hauswand in Haren-Emmeln hoch

Glück im Unglück hatte eine Hausbesitzer am Samstagnachmittag in Emmeln.

Torsten Albrecht

Haren. Offensichtlich mit einem Gasbrenner wollte am späten Samstagnachmittag ein Hausbesitzer in Haren Unkraut auf seinem Grundstück bekämpfen. Dabei wäre beinahe sein gesamtes Haus in Flammen aufgegangen.