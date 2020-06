Ein Mann demonstriert, wie einfach es für einen Einbrecher wäre, mit Hilfe eines stabilen Schraubenziehers ein geschlossenes Fenster von außen zu öffnen.

dpa/Frank Rumpenhorst

Haren/Herzlake . Einbrecher sind in einen Lagerraum in Haren und in eine Werkstatt in Herzlake eingedrungen. In beiden Fällen ließen sie teure Werkzeuge mitgehen.