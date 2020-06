Haren. Anfang April ging die Brücke „Deichstraße“ in Haren wortwörtlich in die Luft – nach umfassender Sanierung kann das drehfähige Brückenbauwerk nun an seinen angestammten Platz zurückkehren. Für das per Kran durchgeführte Manöver und die erforderlichen Restarbeiten bleibt der Haren-Rütenbrock-Kanal noch bis Samstagfrüh gesperrt. Für den Fuß- und Radwegverkehr ist die beliebte Kanalquerung mit Beginn der kommenden Woche wieder freigegeben.

