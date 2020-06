Unbekannte stecken in Haren Sperrmüll in Brand

Zu einem Brand musste die Feuerwehr am Samstagabend in Haren ausrücken. Symbolbild.

Michael Gründel

Haren. Am Samstagabend kam es gegen 0 Uhr zu einem Brand an der Straße Stiege in Haren. Unbekannte hatten einen Haufen Sperrmüll angezündet.