Haren. Die Harener Stadtverwaltung hat mit Unterstützung des Bremer Büros GVP-Infraconsult die Unterlagen für ein europaweites Ausschreibungsverfahren eines Projektsteuerers vorbereitet. Er soll zukünftig den Projektablauf zum Neubau eines Hallenbades in Haren begleiten, unterstützen und sowohl Qualität als auch Kosten mit überwachen.

