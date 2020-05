Brücke „Altenberger Wiesen“ in Haren gesperrt CC-Editor öffnen

Die Rad- und Fußwegbrücke „Altenberger Wiesen“ in Haren bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Stadt Haren

Haren. Die Nutzung der Rad- und Fußwegbrücke „Altenberger Wiesen“ auf Höhe des Hauses an der Süd-Nord-Straße Nummer 7 in Haren ist gefährlich. Daher müsse die Brücke ab sofort bis auf Weiteres gesperrt werden, so Harens Bürgermeister Markus Honnigfort.