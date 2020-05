Haren. Bei einem Unfall auf der Autobahn 31 nahe der Abfahrt Wesuwe im Emsland sind am Montagabend fünf Menschen verletzt worden, drei Kinder im Alter von drei, elf und 13 Jahren, davon schwer.

Ein 35-Jähriger sei mit seiner Frau und seinen drei Kindern gegen 20.45 Uhr auf der A 31 in Richtung Norden unterwegs gewesen, als er in Höhe der Ausfahrt Wesuwe aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den VW Golf verlor, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Auto kollidierte mit der Mittelschutzplanke, geriet von dort in die Außenleitplanken und wieder zurück gegen die Mittelschutzplanke.

Alle Insassen wurden verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 13, elf und drei Jahre alten Kinder wurden mit schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Eltern wurden leicht verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Die Autobahnmeisterei richtete für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten eine kurzfristige Vollsperrung der Autobahn ein. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591/87715 bei der Autobahnpolizei Lingen zu melden.