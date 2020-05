Auf dem Foto von links: Glücklich nimmt Daniel Berends den Scheck über 10.000 Euro von Veltins-Bezirksleiter Michael Beiermann entgegen. Marktleiter Kai Haver freut sich, dass sein Kunde gewonnen hat. Foto: Gerd Mecklenborg

Gerd Mecklenborg

Haren. Strahlend hat der Harener Daniel Berends einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes am Brinkerweg in Haren entgegengenommen.