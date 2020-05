Haren. Spielende Kinder haben am Montagabend offenbar für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Die Bahnstrecke bei Haren musste für 45 Minuten gesperrt werden. Die Bundespolizei warnt eindringlich vor den Gefahren an Bahnanlagen.

