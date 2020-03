Einrichtung der Fußgängerzone an der Langen Straße in Haren verschoben CC-Editor öffnen

Die Einrichtung der Fußgängerzone an der Lange Straße in Haren wird verschoben. Foto: Stadt Haren

Haren. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Harener Innenstadt in Teilbereichen zur Fußgängerzone erklärt. In diesem Jahr sollte es eigentlich vom 1. April 2020 bis zum Ende der Herbstferien erneut so umgesetzt werden.