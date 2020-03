Haren. Zwischen Samstag und Dienstag ist es in Haren zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Feststellungen der Polizei schlugen Unbekannte an der Hauptstraße im Ortsteil Rütenbrock mehrere Glasscheiben einer Bushaltestelle ein. Auch an der Harener Straße in Fehndorf wurden Glasscheiben einer Bushaltestelle beschädigt.

Ferner wurde an der Hafenstraße eine Parkbank mit schwarzer Farbe beschmiert. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.