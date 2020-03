Haren. Seit Montag müssen auch die Friseursalons wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen bleiben. Inhaber, Mitarbeiter und Kunden im mittleren Emsland äußern Verständnis für diese Maßnahme.

