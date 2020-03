Haren. Das Ferienzentrum Schloss Dankern wird am kommenden Freitag wie geplant in die neue Saison starten. Etwa 50 Stornierungen wegen des Coronavirus gibt es zwar bisher. Das Ferienzentrum setzt auf aber Vorsorge und hofft auf eine weitgehend normale Saison.

