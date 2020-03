Haren. Ein nächtlicher Hagelschauer hat in der Nacht zu Freitag zu einem schweren Unfall auf der Autobahn 31 in Höhe Haren geführt. Dabei ist ein Transporter umgekippt.

