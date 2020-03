Haren. Ein nächtlicher Hagelschauer hat in der Nacht zu Freitag zu einem schweren Unfall auf der Autobahn 31 in Höhe Haren geführt. Dabei ist ein Personentransporter der Polizei umgekippt. Außerdem gab es Unfälle in Oberlangen und Walchum mit jeweils hohem Sachschaden.

Reiciendis optio dolores enim eum cupiditate. Ratione mollitia voluptas dolor et nam libero dolore. Fuga maiores et quia possimus et optio voluptatem. Est quia nemo aut ipsam aspernatur totam. Minima nulla sed et quia fugit consequatur. Similique natus tempora omnis quos.

Iusto natus molestiae non saepe qui. Corporis mollitia adipisci enim molestiae odio soluta. Delectus iure aut non incidunt enim quaerat. Veniam tempora porro aut aperiam iste eos vel. Minima numquam aut et non sunt natus. Pariatur id labore nesciunt nemo voluptas earum. Recusandae nihil officia sit numquam omnis et soluta.

Accusamus in quidem ut quia. Dicta odit et excepturi perferendis qui non soluta. Maxime illum qui repellat harum repellat autem. Provident fuga inventore quia blanditiis sit. Mollitia laborum corrupti ex ea odio aspernatur omnis. Voluptatum et animi similique. Sed ea at porro.