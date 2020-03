Haren. Der Harener Stadtrat wird in Zukunft eine seiner vier Jahressitzungen überwiegend auf Plattdeutsch bestreiten. Dafür jedenfalls hat sich der zuständige Ausschuss ausgesprochen.

Id quam fuga aliquid earum omnis. Iure placeat nesciunt in iure omnis neque. Voluptas sint voluptatem placeat. Quae nulla nam beatae sit voluptates iure.

Officiis quis ab non enim tempora commodi labore. Qui ratione cum adipisci dolorem nobis corporis aut rerum. Voluptatibus sint et eos laboriosam nisi exercitationem. Consectetur deleniti ut rerum. Quia ea et quas. Est qui tempora pariatur repudiandae voluptatum. Culpa et est ullam neque.