Haren. Seit vergangenem November kann der Radweg an der Kreisstraße 242 im Ortsteil Segberg der Stadt Haren bereits wieder genutzt werden. Nun wurde er offiziell frei gegeben.

Landrat Marc-André Burgdorf, der hiesige Landtagsabgeordnete Bernd-Carsten Hiebing, die örtlichen Kreistagsabgeordneten und Harens Bürgermeister Markus Honnigfort nahmen die Freigabe gemeinsam vor.



Von August an war an dem rund 2,9 Kilometer langen Streckenabschnitt gearbeitet worden, der an der Kreisstraße 225 (Süd-Nord-Straße) beginnt und bis zum Kreisverkehrsplatz mit der Kreisstraße 255 in Düne endet. Das bereits seit längerem ausgebaute Teilstück im Verlauf der Autobahnbrücke A 31 wurde bei dieser Maßnahme ausgespart.

In einem ersten Arbeitsgang war die aus Pflaster hergestellte Anlage komplett aufgenommen worden. Zuerst wurde der Unterbau hergerichtet und dann die Oberbauschichten eingebaut. Auf einer 15 Zentimeter starken Schottertragschicht liegt nun eine sieben Zentimeter dicke Asphalttragschicht; den Abschluss bildet eine drei Zentimeter dicke Asphaltdeckschicht. Darüber hinaus wurde der Radweg von ursprünglich 1,80 Meter auf 2,20 Meter verbreitert. Der grunderneuerte Radweg verläuft abgesetzt von der Fahrbahn.

„Der Radweg entspricht nach seiner Sanierung den heutigen Ansprüchen an die Verkehrssicherheit, stellt aber auch die Anforderungen hinsichtlich Breite und Oberflächenqualität zufrieden“, führt Burgdorf aus. Insgesamt wurden in das Vorhaben 450.000 Euro investiert. Davon trägt der Landkreis Emsland rund 180.000 Euro. Zudem beteiligt sich das Land Niedersachsen nach dem Niedersächsischen Gemeindefinanzierungsgesetz mit rund 270.000 Euro (60 Prozent). Burgdorf dankte für das Einwerben der Fördermittel dem Landtagsabgeordneten Hiebing.