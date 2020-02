Bald fertig: Das Maczków-Dokumentationszentrum. Foto: Tobias Böckermann

Haren. In Haren wird in diesen Tagen das neue „Dokumentations- und Begegnungszentrum Maczków“ zumindest räumlich fertiggestellt. Die Stadtverwaltung hat gleich zwei Historiker eingestellt, um jene drei Nachkriegsjahre zu beleuchten, in denen Haren polnisch war. Gut so, meint unser Autor.