Emsbüren/Haren. Zufrieden ist der Bezirksverband Emsländischer Reit- und Fahrvereine mit den sportlichen Ergebnissen der Wettbewerbe in Emsbüren. Hierbei waren die Reiter des RuF Osterbrock siegreich im Spring- sowie Schloss-Dankern Dressur-Cup, der RuF Rütenbrock stellte die beste Ponymannschaft.

