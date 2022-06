Feuerwehr FOTO: Neue OZ Niemand verletzt 200.000 Euro Schaden bei Feuer in Haren-Rütenbrock Von Ludger Jungeblut | 06.06.2022, 08:54 Uhr

Rund 200.000 Euro Schaden ist am Samstagnachmittag bei einem Brand in Haren-Rütenbrock in der Lindenstraße entstanden. Menschen wurden nicht verletzt.