Haren. Bei der Campus Convention am Campus Lingen der Hochschule Osnabrück haben dual Studierende den Innovationspreis gewonnen. Unter ihnen sind Marius Hermsen, Simon Grönniger und Jan Ottens: Sie absolvieren ein duales Studium bei Röchling in Haren.

Gemeinsam mit drei weiteren Studierenden aus anderen Unternehmen überzeugten sie die Fachjury mit ihrem Projekt. Dabei geht es um die nachhaltige Verwendung von Ressourcen beim Bearbeiten thermoplastischer Kunststoffe.



Zum fünften Mal präsentierten Studierende einem breiten Publikum ihre Praxisprojekte und Forschungsergebnisse auf dem Campus Lingen. Die besten der mehr als 20 studentischen Projekte erhielten Auszeichnungen. Erstmals wurde der mit 1500 Euro dotierte Innovationspreis der Stadt Lingen vergeben, den sich das Team um die Röchling-Mitarbeiter sicherte. Der Erste Bürgermeister der Stadt Lingen, Heinz Tellmann, und der Dekan der Fakultät Management, Kultur und Technik der Hochschule Osnabrück, Prof. Dr. Ingmar Ickerott, überreichten den stolzen Gewinnern den Preis.

Projekt mit hohem Praxisbezug

In den vergangenen Monaten hatten Marius Hermsen, Jan Ottens, Simon Grönniger, Verena Schüring, Marc Jonas Rott sowie Jannik Einspanier intensiv an ihrem Projekt gearbeitet. Hermsen und Ottens studieren Wirtschaftsingenieurswesen (dual), und Grönniger absolviert ein duales BWL-Studium bei Röchling. Verena Schüring und Marc Jonas Rott studieren BWL (dual) in anderen Unternehmen, Jannik Einspanier studiert Wirtschaftsingenieurwesen (dual).

Den Anstoß für das Thema erhielten sie aus der Presserei Thermoplaste in Haren; das Team der Presserei begleitete die jungen Leute während des Projekts. „Wir wurden perfekt unterstützt, sodass unser Projekt nicht nur Theorie ist, sondern einen hohen Praxisbezug hat“, sagte Marius Hermsen.

Ressourcen nachhaltig verwenden

Das Projekt zielt darauf ab, die Aufbereitung von Kunststoff-Regenerat effizienter zu gestalten. Der Grundgedanke ist eine nachhaltige Verwendung von Ressourcen. Beim Herstellen von thermoplastischen Fertigteilen und Halbzeugen fallen durch Hobeln, Fräsen oder Sägen Kunststoffspäne an. Diese Späne werden als Regenerat aufbereitet und in Kunststoffmühlen zu Mahlgut verarbeitet, aus dem wiederum Kunststoffplatten gepresst werden. Um das Mahlen zu verbessern, entwickelten die Studierenden unterschiedliche Lösungsansätze, die für die Produktion eine erhebliche Leistungssteigerung bedeuten.

„Die intensive Arbeit und tolle Leistung der jungen Leute sind wie die wertschätzende Betreuung durch das Presserei-Team das beste Personalmarketing für uns als Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber“, sagte Guido van Zoest. Zurzeit absolvieren zehn Studierende ihr duales Studium bei Röchling. In den Bereichen Wirtschaftsingenieurswesen, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre und Kunststofftechnik im Praxisverbund bietet das Harener Unternehmen duale Studiengänge an.