Meppen/Haren. Nach erfolgreicher beendeter dreieinhalbjähriger Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik sind in Haren 29 IHK-Prüfungszeugnisse und die Berufsschulzeugnisse der BBS-Meppen überreicht worden.

