Haren. Mit einem Neujahrskonzert in der Wesuweer St. Clemenskirche sind die 25. Harener Orgeltage eingeläutet worden. Musiziert haben Udo Honnigfort (Orgel) und Thomas Gerlach (Trompete).

