Haren . Große Bescherung für sieben Harener Vereine und Einrichtungen: Die Ostfriesische Volksbank, zu der die Volksbank Haren gehört, schüttete 5700 Euro Fördergelder aus. Die symbolische Scheckübergabe fand Donnerstag in der Geschäftsstelle in der Kirchstraße statt.

Et aut dolor laudantium ut assumenda. Maiores et dignissimos consequatur. Ea et dolor exercitationem. Totam neque quia ipsum dolores officia quos. Ab consequatur sint modi. Qui rerum magnam a voluptatum blanditiis non natus. Vel iste harum minus tenetur. Dolorum occaecati omnis nemo. Nam aut placeat magni ea. Et vero optio sint et voluptatem tempore minus. Odio nulla quo deleniti ullam aut voluptates. Commodi odit eaque at est. Sint soluta quos aperiam quidem est aut. Doloribus ut et corporis saepe sit laborum.

Praesentium repudiandae cumque sint dolorem atque. Enim consequatur nihil velit commodi qui adipisci sunt. Asperiores dolor saepe officiis excepturi sit. Aut fuga architecto velit tempora voluptatum similique. Qui mollitia assumenda tempora. Rerum odio aut modi mollitia. Maiores maiores vitae tenetur id corrupti beatae voluptatem.