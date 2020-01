Haren. Der Förderverein Imme Bourtanger Moor hat Gudrun Gundlach und Joseph Robben mit dem Imme-Preis 2020 ausgezeichnet. Sie ermöglichen vor allem Frauen in Ghana ein Einkommen – über die Haltung von Honigbienen.

