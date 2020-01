Meppen. 50 Jahre nach der Entlassung aus der damaligen Volksschule Emmeln hat der Schuljahrgang 1969 gemeinsam mit den früheren Schülerinnen und Schülern aus Tinnen ein Jubiläumsklassentreffen veranstaltet.

Einschulung war für beide Schulen in Emmeln und in Tinnen im April 1960. Nach der Schulreform Mitte der 60er-Jahre kamen die Kinder aus den Klassen fünf bis neun von Tinnen nach Emmeln zur Schule; zuvor waren sie bis zum Schulabschluss in ihrem Heimatort geblieben.

Für beide Seiten war die neue Situation der Zusammenlegung der Schulkassen zunächst ungewohnt, aber schnell bildeten sich auch hier Freundschaften. Daher wurde die Jubiläumsveranstaltung auch in der Gaststätte Robbers in Tinnen gefeiert. Nachmittags fand eine Planwagenfahrt durch Emmeln mit einem Zwischenstopp an der Josefschule statt. Ddanach ging es weiter über Hilter und Kathen in Richtung Tinnen zu einem Kaffeetrinken in einer Schutzhütte.



Auch Ehemalige, die 1965 die Volksschule verlassen haben und ab Klasse 5 zu weiterführenden Schulen gingen, etwa zur Realschule in Haren oder zum Gymnasium in Meppen, waren dabei. Das Treffen findet seit Langem im Fünf-Jahres-Rhythmus statt. Jedes Mal gibt es viel zu erzählen, und Anekdoten aus der Schulzeit bereichern die Feier. Viele mussten ihren Schulweg damals zu Fuß antreten, denn ein Fahrrad bekam man erst zur Kommunion. Einen Elternfahrdienst hat niemand in Erinnerung.

Auch ehemalige Lehrerinnen und Lehrer waren eingeladen, die jedoch an diesem Treffen nicht teilnehmen konnten. Mittlerweile haben fast alle ehemaligen Schüler das Rentenalter erreicht und freuen sich über diesen neuen Lebensabschnitt. Alle waren sich einig, sich zwischendurch doch öfter zu treffen.