Haren. Unter der Motto der Sternsingeraktion 2020, „Segen bringen – Segen sein Frieden! – Im Libanon und weltweit“, waren auch in der St.-Martinus-Gemeinde Haren wieder mehr als 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene als Sternsinger unterwegs.

Dabei brachten sie die frohe Botschaft der Geburt Christi in die Häuser und baten auch um eine Spende. Mit den Spendengeldern finanziert und fördert das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Projekte für Kinder.

Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Sternsinger insgesamt eine Milliarde Euro gesammelt. Allein bei der Aktion 2019 kamen über 50 Millionen Euro an Spenden zusammen. Die aktuelle Sternsingeraktion 2020 stellt das Thema Frieden am Beispiel des Libanon in den Mittelpunkt. Weitere Informationen zu der Aktion und dem Kindermissionswerk auf www.sternsinger.de.