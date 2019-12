Haren. Die Pfadfinder vom Stamm St. Franziskus in Haren haben ein aufregendes Jahr 2019 hinter sich, ziehen aber ein positives Fazit.

Nach dem Umzug des Zeltlagermaterials im Jahr 2018, stand mit dem Umzug des gesamten Stammes in das neu errichtete Gemeindezentrum der Stadt Haren das nächste Großprojekt an. Das alte Bischof-Demann-Haus stand nach dessen Verkauf für die tägliche Jugendarbeit der Pfadfinder nicht mehr zur Verfügung, sodass nach über 40 Jahren ein Umzug notwendig war. Drei große Räume im Kellergeschoss des neuen Gemeindezentrums bilden nun die neue Heimat der Pfadfinder.



„Wir danken dem Kirchenvorstand und dem Gemeinderat für die Unterstützung und die Möglichkeit, unsere Jugendarbeit und Jahresaktionen weiterhin unter moderneren Bedingungen durchzuführen.“, freut sich Vorstandsmitglied Julian Henzen (22) über die neu geschaffenen Möglichkeiten.

Er ist, genau wie Jorina Gerdelmann (19), im Oktober neu ins Vorstandsteam gewählt worden, das Josephina Deymann (24) und Niklas Schepers (23) seit nunmehr drei Jahren komplettieren. Außerdem fungiert Franziska Jank als neue Kuratin des Stammes, nachdem die Stelle zwei Jahre lang vakant war.

Neben dem Umzug war auch das diesjährige Zeltlager ein weiterer Höhepunkt. Zum ersten Mal nahmen die Pfadfinder Haren am Diözesanzeltlager in Vechta teil, bei dem viele weitere Pfadfinderstämme der Diözese Osnabrück teilnahmen. „Zu Beginn mussten wir uns noch an die anderen Pfadfinderstämme gewöhnen und uns mit ihren Gewohnheiten vertraut machen, weshalb es am Anfang noch ein paar Schwierigkeiten gab. Insgesamt blicken aber zufrieden auf die Zeit in Vechta zurück. Der Austausch mit den anderen Pfadfinderstämmen war eine tolle Erfahrung und wir konnten einige neue Ideen mitnehmen, sodass wir froh sind, ein solches Gemeinschaftszeltlager mitgemacht zu haben“, zieht Josephina Deymann ein positives Fazit.

Das Sommerzeltlager führen die Pfadfinder im Zeitraum vom 16. Juli bis 25. Juli wieder alleine durch. Traditionell wird der Ort erst mit Anmeldebeginn bekannt gegeben. Das Wölflingszeltager für neu angemeldete Kinder wird vom 29. Mai bis 31. Mai stattfinden.

„Das Jahr 2019 war sehr aufregend und richtungsweisend, aber wir haben die Hürden gut gemeistert. Der endgültige Umzug des Stammes ist geschafft, der Austausch mit anderen Pfadfinderstämmen schreitet voran und die Aktionen für das Jahr 2020 sind geplant, sodass wir uns auf das kommende Jahr sehr freuen“, fasst Julian Henzen die aktuelle Situation der Pfadfinder Haren zusammen.

Erste Aktion im neuen Jahr wird die Tannenbaumaktion sein, bei der die Tannenbäume und Adventskränze in der Stadt Haren eingesammelt und entsorgt werden. Diese findet am Samstag, 11. Januar, statt.