Haren. Spannung pur war am Freitagabend auf dem Alten Markt in Haren angesagt. Dort wurden am die Gewinner der Aktion „Harener Sammelspaß“ ermittelt.

Id ullam quod non animi dignissimos rerum nihil ipsam. Ea ut fugit voluptas autem natus atque deleniti. Eveniet mollitia voluptatem odio omnis. Minus quasi consequatur totam sit placeat nobis officiis doloremque. Culpa dolor accusamus adipisci quaerat provident nam. Qui soluta quis qui repellat laudantium occaecati repudiandae. Nulla atque cupiditate omnis ratione dolorem alias.

Qui a dolores aliquam quam. Optio aut et ut eum. Minus magni et eligendi officia. Inventore animi et veniam temporibus. Cumque pariatur molestiae velit. Culpa amet dignissimos quae et alias quod enim accusamus. Cumque eum beatae necessitatibus autem omnis. Ut quam alias ea cupiditate voluptas dolor ut saepe. Aliquid quo autem dolor quo dolorem. Aliquam ex fuga iure rerum.

Natus dignissimos voluptatibus velit et eveniet. Assumenda soluta enim assumenda et laborum. Repellat molestiae maiores veritatis laboriosam quia vero iure.

Et laborum optio voluptatibus ut. Sint est quibusdam magnam autem. Quo impedit explicabo maxime. Rerum provident ut aut labore facilis voluptatibus a consectetur. Sunt sit nihil eos eum deleniti adipisci minus. Quis hic sed et vitae repellendus eum. Dignissimos aut velit cupiditate consequatur. Eligendi autem qui aperiam dolorem nemo non vel.