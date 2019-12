Verpuffung setzt Wohnhaus in Haren-Wesuwe in Brand CC-Editor öffnen

Durch dichten Qualm gelangten die Helfer an das Einfamilienhaus in Wesuwe. Foto: Ludger Tebben/NWM

Haren. Zu einer Verpuffung ist es am Sonntagmorgen in einem Wohnhaus in Haren-Wesuwe gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurde niemand verletzt.