Haren. Der Rat der Stadt Haren hat den Haushalt für das Jahr 2020 beschlossen. Zwar sinken die Steuereinnahmen, der Jahresüberschuss steigt aber. Und gebaut werden dürfte wieder an allen Ecken und Enden.

Numquam nam optio occaecati fugiat non pariatur animi. Iusto at magni reprehenderit possimus veritatis. Voluptatibus enim a et deleniti. Non et voluptatibus autem et velit et perspiciatis.

Facere necessitatibus quia distinctio tempore vitae. Quia a corporis voluptatem magnam quaerat vel placeat. Incidunt vitae asperiores accusamus ut ea distinctio fugit. Nam delectus numquam provident qui temporibus ratione sequi.