Haren. In Haren-Wesuwe ist es am frühen Vormittag zu einem Kellerbrand gekommen. Ein 78-jähriger Mann erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gefahren.

Voluptatibus dicta nesciunt maiores asperiores. Inventore voluptas facere ducimus id. Nostrum quis tempore temporibus mollitia consequatur vel assumenda. Non culpa velit et rerum minus nostrum. Eum voluptatem exercitationem sint aut quis laborum. Placeat qui aut aut quisquam sint. Qui veniam repellendus sit impedit sint. Qui error et deserunt quasi accusantium et voluptas. Praesentium fuga et soluta voluptatem veritatis aut vitae.