Haren. Eine „riesige Überraschung“ hat es in Form eines „riesigen Schecks“ auf der Weihnachtsfeier des Initiativkreises für Behindertenarbeit Haren/Ems e.V. gegeben, berichtete der Vorsitzende Heiner zum Hebel bei der Weihnachtsfeier.

Als zum Hebel dann erklärte, was er mit "riesig" meinte, gab es im Saal Witte ein vielstimmig lautes und begeistertes „Aaaaah-Oooooh“. Denn da hatten alle erfahren, dass es von der Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG ein großes Weihnachtsgeschenk in Form eines Schecks über 10 000 Euro gibt. Unter donnerndem Applaus überreichte eine Röchling-Delegation den Scheck an Heiner zum Hebel.

Auf dem Röchling-Mitarbeiterfest werden jedes Jahr Spenden für Projekte gesammelt, die die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben fördern, dabei stockte das Unternehmen die Spenden auch in diesem Jahr wieder auf, sodass die Summe von 10 000 Euro zusammenkam.

„Das Geld wird für unseren Jahresplan verwendet. Wir machen jeden Monat eine Veranstaltung mit den Behinderten, und natürlich können wir mit so einer großen Spende sehr ruhig in die Zukunft sehen und gut planen“, bedankte sich zum Hebel im Namen aller Mitglieder des Initiativkreises. So plane man etwa eine Reise nach Oldenburg, „wo ein Bundesliga-Basketballspiel besucht werden soll“. Und es werde „in diesem Jahr ein besonders großes Oktoberfest geben“, nannte zum Hebel einige von vielen geplanten Aktionen.