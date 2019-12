Osnabrück/Haren. Wegen insgesamt acht Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Haren verurteilte das Landgericht Osnabrück einen 22-Jährigen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Der wenig zimperliche Dieb stahl auf seinen Beutezügen neben Bargeld und Schmuck auch den Inhalt einer „Eierkasse“ sowie die Geldbörsen von Kindern.

Consectetur amet dolorum quia qui temporibus ut. Reiciendis qui sit incidunt enim. Ut aut odit et ex laborum. Dolores autem est eius culpa. Ea dolorem officia cum veniam. Esse nam incidunt delectus tempore. Totam dignissimos qui sit voluptatem modi fugit perspiciatis. Quidem non id natus. Mollitia blanditiis impedit vitae. Est optio aliquid eum est ut corporis. Modi possimus sed ratione sequi. Velit necessitatibus qui qui.