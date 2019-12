Haren. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Verwaltungsausschuss der Stadt Haren beschlossen vier Bushaltestellen entlang der L 48 in Wesuwe zu sanieren. Die Maßnahmen sind nun beendet.

