Haren. Der Kunstkreis Haren ist in die Innenstadt gezogen, residiert jetzt schräg gegenüber vom Rathaus am Neuen Markt.

„Es hat nun doch fast 25 Jahre gedauert, bis der Kunstkreis Haren auch räumlich im Zentrum unserer Stadt angekommen ist“, sagte Wilhelm Berkenheger, der Vorsitzende des Harener Kunstvereins, als er die vielen Gäste, die zur Eröffnung gekommen waren, begrüßte.

„Ganz bescheiden“, sei man in Wesuwe angefangen, habe sich dann mit dem Umzug in die „Schulten Villa“ der Harener Innenstadt genähert, „und dort konnten wir dann so richtig loslegen“, blickte Berkenheger zurück. „Klar haben wir zugegriffen, als uns jetzt die Möglichkeit geboten wurde hier in diese tollen Räumlichkeiten umziehen zu können“, sagte Berkenheger in Richtung Bürgermeister Honnigfort. Harens Stadtoberhaupt bezeichnete der 1. Vorsitzende „als Initiator des Umzugs“. Nach einer Sitzung hätte Honnigfort auf die leer stehenden Räume in Rathausnachbarschaft gezeigt und gesagt: „Wäre das nicht was für euch?“. Und so erläuterte Honnigfort in seinen Grußworten „meine nicht ganz uneigennützige Intention“.

Das ehemalige zweistöckige Café „mit tollem Ausblick auf den Neuen Markt“, habe sich buchstäblich als Kultureinrichtung aufgedrängt, „und so können wir gemeinsam die Entwicklung der Innenstadt voranbringen", sagte Harens Bürgermeister. „Hier werden Menschen zusammengebracht, das macht unsere Innenstadt aktiver, denn Kultur gehört mittendrin ins Stadtleben“. Er habe „immer insgeheim gehofft: Die beißen schon an!“, schmunzelte Honnigfort. Angebissen haben sie gerne, die aktiven Mitglieder des international agierenden Vereins. Und so übersetzte Vorstandsmitglied Klazina Geelhoed-Holkeboer das Gesprochene ins Niederländische. Grußworte überbrachte auch CDU-MdL Bernd-Carsten Hiebing, der lobte: „Ihr bringt den Menschen die Kunst nahe, und das jetzt im Herzen von Haren“. Den kirchlichen Segen für die neuen Räumlichkeiten spendeten der katholische Diakon Peter Eisele und Pastor Torben Rakowski von der evangelischen Kirchengemeinde. Im Anschluss an die Eröffnungsfeier wurde der Tag der offenen Tür eingeläutet. Viele Besucher schauten sich in den Kunsträumen um, und nutzten kreative Mit-Mach-Angebote. Die Skulpturengruppe des Harener Kunstkreises könne „demnächst auch in neuen Räumen sägen, hämmern und hobeln“, erfuhren die Gäste, denn auf dem Gelände des Harener Heimatvereins, mit dem der Kunstkreis seit vielen Jahren kooperiert, wird dafür aktuell Platz geschaffen.